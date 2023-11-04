الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره المقاولون العرب اليوم السبت ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في السابعة مساء على ملعب الاخير بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأحمر لنسيان الخروج الأفريقي يقي من بطولة دوري السوبر، والعودة للانتصارات في البطولة المحلية من أجل الدخول في المنافسة.

وتنقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورتس الأول، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وكان النادي الأهلي خاض مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز حقق الفوز في الأولى على المصري البورسعيدي والثانية على حساب الإسماعيلي.