تغييرات بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المقاولون



محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في الدوري المصري الممتاز.

واختتم الفريق الأحمر تدريباته أمس على ملعب النادي، ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق اللمسات النهائية على خطة الفريق وشهدت خروج عدد كبير من اللاعبين الأساسيين.

وسوف يشهد التشكيل تغييرات بالجملة عن المباراة الماضية وجاء المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج وإمام عاشور ومحمد مجدي قفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وموديست وبيرسي تاو.