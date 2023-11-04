على رأسهم الشناوي وكهربا.. 8 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة المقاولون بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - يفقد النادي الأهلي عدد من اللاعبين خلال مواجهة اليوم مع المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في السابعة مساء، على ملعب الأخير في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن فريق الأهلي خلال هذه المباراة ثمانية لاعبين، لأسباب مختلفة وهم : محمد الشناوي وعلي معلول وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات للراحة.

بينما يغيب محمود كهربا للإيقاف، وعمرو السولية ومحمود متولي لعدم الجاهزية الفنية.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد - كريم الدبيس - ياسر إبراهيم.

الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - كريستو - طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو .

الهجوم: أنتوني موديست - صلاح محسن.