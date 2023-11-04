شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحشد قوته الضاربة لموقعة بيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحشد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، القوة الضاربة لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وطلب أوسوريو من الجهاز الطبى بالزمالك تقريراً شاملاً ومفصلاً عن مدى جاهزية مصطفى شلبى جناح الفريق لمباراة بيراميدز، خاصة أن اللاعب من العناصر والركائز الأساسية التى يعتمد عليها الكولومبى فى الخط الأمامى، وذلك بعد استبعاده فى المباراة الماضية أمام زد فى الجولة السادسة من دورى Nile لمواصلة تأهيله من الإصابة التى تعرض لها فى لقاء إنبى فى الأسبوع الخامس.

ويستعيد أوسوريو ورقة رابحة فى خط الدفاع ممثلة فى اللاعب محمود علاء، بعدما فضل استبعاده فى المباراة الماضية أمام زد لوجهة نظر فنية ليكون فى أتم الجاهزية الفنية للقاء بيراميدز باعتبار اللاعب يمتلك خبرات عالية فى المباريات الكبيرة يمكنه من خلالها إفادة الفريق.

فى سياق مختلف، يعكف مسئولو نادى الزمالك، فى الوقت الحالي، على تجهيز مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة، لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وغلق هذا الملف بشكل نهائي بعد مطالبة المدرب بالحصول على مستحقاته.

وتولى مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب قيادة القلعة البيضاء، بعد الانتخابات التى أجريت يوم 20 أكتوبر الماضى، وبعد استلام المسئولية فوجئ المجلس بمطالبة أوسوريو بمستحقاته المتأخرة البالغة قرابة راتب 3 أشهر لعدم حصوله عليها.