شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ثلاثية الزمالك فى شباك الرجاء المغربى تعلن وصول الأبيض لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك فى خطف بطاقة التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالفوز على الرجاء المغربى، ليضرب موعداً مع الأهلى فى نهائى القرن الأفريقي فى مثل هذا اليوم 4 نوفمبر 2020.

وحقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الأفريقى.

تقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه.

جدير بالذكر أن الزمالك خسر المباراة النهائية أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة 27 نوفمبر 2020، سجل عمرو السولية للأهلى مبكرا وتعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك، وخطف محمد مجدى أفشة هدف الفوز للاهلى في آخر المباراة في الهدف المعروف إعلاميا بـ"القاضية ممكن"، ليتوج الأهلى باللقب التاسع في تاريخه والذى نجح في تحقيق اللقب العاشر على حساب كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا في الأراضى المغربية.

وفى مثل هذا اليوم 4 نوفمبر 2017 ، خسر الأهلى لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا بعدما سقط بهدف نظيف أمام الوداد المغربى، خلال اللقاء الذى جمعهما باستاد محمد الخامس فى الدار البيضاء، فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين ببرج العرب كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وتوّج بطل المغرب باللقب للمرة الثانية فى تاريخه، وخسر المارد الأحمر فرصة الفوز باللقب للمرة التاسعة فى تاريخه.

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: شريف إكرامى، سعد سمير، رامى ربيعة، حسين السيد، محمد هانى، عمرو السولية، أحمد فتحى، عبد الله السعيد، جونيور أجاى، مؤمن زكريا ووليد أزارو.