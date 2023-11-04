شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وزد يحتفظان بسجل خالٍ من الهزائم فى دوري NILe والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت المتعة والإثارة على نتائج مباريات دوري NILe في الأسابيع الأولى من عمر المسابقة المحلية، وتباينت نتائج جميع الفرق من جولة إلى أخرى، حيث لم ينج من فخ الهزيمة سوى فريقين فقط هما الأهلي وزد، من أصل 18 نادياً فى البطولة.

وتلقى فريق بيراميدز أول هزائمه بعد الخسارة أمام سيراميكا بثنائية نظيفة في الجولة السادسة من عمر المسابقة، وخاض فريق بيراميدز 6 مباريات حتى الآن، فاز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وخسر آخر، وسجل لاعبو بيراميدز 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى، ليستقر الفريق السماوي في المركز الأول حتى الآن بجدول المسابقة.

بينما يعتبر النادي الأهلي هو أقل فرق الدوري خوضاً للمباريات، بسبب انشغال الفريق الأحمر خلال الأسابيع الماضية بخوض منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي والتي ودعها الأهلي من نصف النهائي.

وخاض الأهلي مباراتين فقط في الدوري حتى الآن، فاز بهما، حيث تغلب في اللقاء الأول على المصري برباعية نظيفة، ثم فاز في المباراة الثانية على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتواجد الأهلي حالياً في المركز الـ 11 منتظراً خوض مبارياته المؤجلة.

أما فريق زد فقد حقق مفاجأة كبيرة في أول ظهور له بالدوري، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ليقتنص 3 نقاط ثمينة في الجولة السادسة، ولم يتعرض زد لأي هزيمة حتى الآن حيث خاض 6 مباريات فاز في ثلاثة وتعادل في ثلاثة أخرى وحصد 12 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في الدوري.