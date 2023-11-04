الليلة.. الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام المقاولون في الدوري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب مساء اليوم السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم محتلا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعدما خاض مباراتين حقق الفوز فيهما وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه هدفاً وحيداً، ومازالت لديه 3 مباريات مؤجلة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد نقطتين بعدما لعب ذئاب الجبل 5 لقاءات تعادل مرتين وخسر ثلاث مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعدما ودع منافسات دوري السوبر الأفريقى أمام صن داونز من الدور نصف النهائي بمجموع المباراتين 1/0.

وحصد الأهلي انتصارين في مباراتين بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي، بينما تأجلت له 3 مواجهات أمام الجونة وبلدية المحلة وسيراميكا، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر تحقيق الفوز على حساب المقاولون العرب، ومصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

على الجانب الآخر، لم يقدم المقاولون، بقيادة مدربه شوقي غريب، بداية جيدة فى الدوري حيث اكتفى بتحقيق نقطتين فى 5 جولات، وتلقى الفريق 3 هزائم ولم يعرف طعم الانتصار.

وتأثر المقاولون بشكل واضح برحيل هدافه جون أوكلي للدوري الليبي، ولكن غريب يراهن على سرعات محمد سالم بجانب الموريتاني مامادو نياس وعمار حمدي.

غيابات الأهلي أمام المقاولون العرب

وتضم قائمة غيابات الأهلي أمام المقاولون العرب، «محمد الشناوي، علي معلول، محمود متولي، أكرم توفيق، مروان عطية، حسين الشحات، عمرو السولية، محمود عبد المنعم كهربا، المغربي رضا سليم، محمد زعلوك، معتز محمد».

ويغيب محمد الشناوي وعلي معلول وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات بسبب الإجهاد، فيما يغيب محمود متولي وعمرو السولية بسبب عدم الجاهزية الطبية، والمغربي رضا سليم للإصابة، فيما يأتي غياب كهربا للإيقاف، والثنائي محمد زعلوك ومعتز محمد لأسباب فنية للمدرب مارسيل كولر.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو - صلاح محسن - أحمد عبدالقادر.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب على قناة "أون تايم سبورتس 1".