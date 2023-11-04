شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة تلفزيون تخطف قلب نجم مانشستر سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشفت الصحافة البرتغالية عن علاقة بين عارضة الأزياء البريطانية أرابيللا شي نجمة برنامج تلفزيون الواقع، ونجم مانشستر سيتي البرتغالي روبن دياز منذ 4 أسابيع.

وقال المصدر إن العارضة أرابيللا (32 عاماً) الأكبر من دياز بـ6 سنوات كانت معه في رحلة بالعاصمة الفرنسية باريس مؤخراً وعلق مصدر: «روبن وأرابيللا يتواعدان منذ شهر وقامت بزيارته في مانشستر وذهبا في رحلة رومانسية في باريس ليتعرفا أكثر إلى بعضهما وأمطرها بالهدايا».

ولم يذكر المدافع (26 عاماً) ولا أرابيللا بعضهما في حسابيهما على إنستجرام، لكنهما شاركا متابعيهما نفس اللقطة أمام برج إيفيل وأضاف المصدر: «يريدان إبقاء علاقتهما سراً لأنها في بدايتها».

وكانت أرابيللا مرتبطة بالمليونير ريتشي أكيفا الصديق المقرب لنجم هوليوود ليوناردو دي كابريو، فيما كان دياز المنتقل لسيتي في 2020 مقابل 65 مليون استرليني مرتبطاً بالراقصة جينيفرا فيستا ثم بالمغنية أبريل آيفي (24 عاماً) وانفصلا في 2021 بسبب اختلاف أسلوب الحياة بينهما لأن دياز يحب الخصوصية أكثر، وأضاف المصدر: «أرابيللا تتفهم رغبة دياز في المحافظة على خصوصيته لذلك لن تنشر شيئاً عن علاقتهما في حسابها على مواقع التواصل».

وفي سياق متصل، أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق عدم وجود نية لديه لتغيير أسلوب تعامله مع نجومه، وذلك بعد انتقاد أسطورة مانشستر يونايتد روي كين لحديث المدرب المطول مع نجمه إيرلينغ هالاند وهما في طريقهما لنفق ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد بعد الفوز بالديربي.

وقال روي كين: «هذا كله للكاميرا، كان بمقدوره إجراء الحديث في غرفة الملابس، ما الشيء المهم الذي تطلب عدم تأجيل الحوار؟».

ورد جوارديولا على ما قاله كين وقال: «أنا بهذه السن لست بحاجة لفعل شيء من أجل الاستعراض ولا أفكر بالتحدث مع اللاعبين من أجل أن يراني الناس. كنت سعيداً جداً بالفوز ووجدت إيرلينغ وعلقت وشرح لي شيئاً ثم تعليق آخر وآخر عندما سرنا معاً. تحدثت للاعبين في مرات كثيرة في غرفة الملابس لكن أحياناً يرسخ الحديث مع اللاعب في حالات معينة وحدث هذا مع هالاند أمام بيرنلي، يمكنني تجنب هذا لكنه مجرد شعور في لحظتها».