شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو قديم يثير الشكوك في مقتل لاعب الهوكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ظهر إلى العلن شريط فيديو تم تسجيله قبل 10 سنوات، ويظهر فيه لاعب الهوكي الكندي مات بيتجريف الذي نحرت شفرة زلاجته بسبب لاعب الخصم الإنجليزي آدم جونسن مؤخراً بدوري النخبة لهوكي الجليد وهو ينفذ نفس الالتحام الخطر واللاقانوني بحق لاعب خصم آخر.

ويظهر الشريط قيام بيتجريف (17 عاماً حينها) برمي كوعه الأيسر وساقه اليمنى على لاعب خصم، ليرسله في الهواء بعد اصطدام بالعنق والظهر.

الشريط وفق الحساب الذي نشره يعود لأول موسم لبيتجريف مع نادي أونتاريو والمباراة كانت أمام نياجارا آيس دوجز، وخرج اللاعبان من دون إصابة من الالتحام.

الشريط أثار الجدل، وقال بعض المعلقين: إن الفريقين في المباراة وفق نتيجتها كانا آيس دوجز أمام بليموث ويلرز وأن اسم اللاعب المتورط في الحادثة غير القانونية هو روبي زارنيك صاحب الرقم 27 لكن يمكن سماع المعلق وهو يذكر اسم بيتجريف صاحب الرقم 26 علماً أن زارنيك وبيتجريف لم يسبق لهما أن لعبا مطلقاً في دوري الهوكي الوطني.

وكان لاعب الهوكي السابق شين أفري اثار الشكوك حول تعمد بيتجريف إصابة جونسن وقال: «هل قام هذا الفتى بفعل غير قانوني؟ هل حاول لمس جونسن بزلاجته؟ قطعاً نعم لكن هل أعتقد أنه استيقظ من النوم وقال سأقتل شخصاً اليوم؟ لا». وقالت شرطة ساوث يوركشير البريطانية: إن تحقيقاً معمقاً في الحادثة غير المسبوقة سيستغرق وقتاً.