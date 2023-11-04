شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعو فيورنتينا يطلبون تأجيل مباراة يوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

طالبت رابطة مشجعي فيورنتينا الإيطالي بتأجيل مباراتهم المرتقبة، الأحد، في معقلهم أمام يوفنتوس صاحب الوصافة حالياً؛ وذلك بعد الفيضانات التي ضربت إقليم توسكاني عقب إعصار سياران، ونجم عنها مصرع 6 أشخاص، إلى جانب فقدان اثنين.

وقال عمدة فلورنسا داريو نارديلا: «لا توجد خطط حتى الآن للتأجيل، وستكون هناك دقيقة صمت على الضحايا قبل الصافرة، لكن سنراقب الوضع في الساعات القادمة. نحن نعمل بلا كلل، لكن إن استمر نزول المطر حتى الأحد ستكون عمليات الإنقاذ صعبة وأخبار الأرصاد لا تبشر بخير».

وأصدرت رابطة فيورنتينا صاحب المركز السابع والذي منيَّ بخسارتين على التوالي في الـ«سيري أي» بياناً جاء فيه: «جزء من مدينتنا يجثو حرفياً، دمرت المنازل، والمطر متواصل والحياة في خطر وهناك من يفكر في إقامة مباراة وكأن شيئاً لم يكن. نطالب بحزم نحن (كيرفا فيتشولي) بتأجيل المباراة كي تكون الطاقة الكهربائية والموارد بخدمة المتضررين وليس لخدمة حدث رياضي. نطلب احترام الضحايا وعائلاتهم واحترام الناس الذين فقدوا كل شيء في ساعات قليلة ويشعرون الآن بأنهم باتوا مهملين من دون كهرباء ومحاطين بالمياه».

وضرب الإعصار القسم الغربي من أوروبا وأجبر 190 شخصاً على ترك منازلهم في فلورنسا بعد مخاوف من فيضان نهر أرنو على المدينة فيما غرقت السيارات وانشغل الناجون بجمع المساعدات للمتضررين.