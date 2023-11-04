شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية يصل إلى أربيل استعداداً لمواجهة الاتحاد السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وصل فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم العراقي إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة ضيفه فريق الاتحاد السعودي يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة أندية آسيا أبطال الدوري.

وستقام المباراة على ملعب «فرانسو حريري» في مدينة أربيل.

وكان فريق الاتحاد السعودي قد فاز على ضيفه فريق القوة الجوية العراقي في الجولة السابقة 1 -0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة.

واستعاد فريق القوة الجوية مدربه أيوب أوديشو الذي كان أول الموجودين في بعثة الفريق التي وصلت إلى أربيل، بعد أن تعرض يوم الخميس الماضي إلى وعكة صحية دخل على أثرها إلى أحد مشافي العاصمة بغداد وغاب عن مباراة فريقه التي فاز فيها على ضيفه فريق نوروز 2 - 1. ولم يرافق حارس مرماه محمد حميد الفريق إلى أربيل بسبب وفاة نجله نهاية الأسبوع الماضي.

ويتصدر القوة الجوية بالوقت الراهن فرق دوري نجوم العراق برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، حيث ساعدته مباريات الدوري العراقي على رفع اللياقة البدنية، وكذلك أسهمت في زيادة الانسجام بين لاعبيه.

وقد استعاد القوة الجوية لاعبه شريف عبد كاظم، بعد أن كان قد تعرض إلى الإصابة قبل انطلاقة مباريات دوري المجموعات لبطولة أندية آسيا أبطال الدوري.

ويتصدر فريق الاتحاد السعودي، فرق المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل القوة الجوية المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فريق سبهان الإيراني برصيد 4 نقاط.