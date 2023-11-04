شكرا لقرائتكم خبر عن خطيبة زفيريف السابقة تكشف كواليس علاقتهما الصعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشفت عارضة الأزياء الألمانية بريندا باتي خطيبة نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف السابقة عن كواليس علاقتهما وقالت إن المصنف التاسع حالياً حاول خنقها أثناء شجار حصل قبل يومين من تقديمه خاتم الخطوبة لها.

وكانت محكمة برلين قضت بتغريم نجم التنس 400 ألف استرليني على خلفية إلحاقه أذى بدني ببريندا، أم طفلته الوحيدة مايلا، وتدمير صحتها في خلاف عام 2020 ونفى زفريف التهم وعارض المتحدث الرسمي باسمه الغرامة ومن المتوقع نقل القضية للمحكمة للدفاع عن سمعته.

وقالت باتي في مقابلة مع الصحافة الألمانية إن سبب قرارها كسر الصمت يعود لرغبتها في أن تكون قدوة لضحايا أخريات وأضافت:«دفعني على الجدار وخنقني وأخبرت صديقاتي حينها».

وأعترف زفريف لاحقاً بـ«لمس» عنق بريندا لكنه اشترى لها خاتم خطوبة لترضيتها.

وتقول باتي في المقابلة:«كان غيوراً جداً ويتشاجر معي على أتفه الأشياء. كان دائماً يدقق في هاتفي ويتشاجر إن رأى أحداً ضغط على زر إعجاب على صور حسابي على مواقع التواصل وإن غيرت مكان الدمى الصوفية على السرير. بقيت صامتة في الوقت الذي كان فيه يجب أن أصرخ».

بعد انفصالهما في 2021 طلب زفيريف توقيع باتي على عقد يمنحها فيها مبلغ 100 ألف يورو نفقة والتكفل بصيانة أحد منازله التي سمح لها بالإقامة فيه مع ابنتهما.