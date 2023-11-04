شكرا لقرائتكم خبر عن تشيشاريتو يفكر بالاعتزال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر النجم المكسيكي خافيير هيرنانديز (35 عاماً) الشهير بـ«تشيشاريتو» الرحيل عن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في نهاية عقده وبعد 4 سنوات، ونشر النادي بياناً الجمعة جاء فيه: «ممتنون لخافيير لالتزامه ومساهماته في النادي على مدى 4 مواسم. خافيير كان قائداً ملهماً في الملعب وخارجه ونتمنى له التوفيق في مستقبله».

وتعرض تشيشاريتو لقطع في الرباط الصليبي في يونيو الماضي وسيقرر الآن إن كان سيواصل اللعب أو يعتزل ونشر مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرلفيركوزن وويست هام وإشبيلية وشيفاس السابق على حسابه في إنستجرام: «شكراً لجميع من كان معي في رحلتي في هذه الـ4 سنوات، شكراً على كل شيء لوس أنجلوس جالاكسي».

وسجل تشيشاريتو 39 هدفاً وصنع 6 في 82 مباراة مع الفريق وحصد جائزة أفضل لاعب في الفريق مرتين.