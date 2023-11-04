مانشستر يونايتد يواجه فولهام الليلة بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهونلدي إيريك تين هاج ضيفا ثقيلا على نظيره فولهام، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "كرافين كوتاج".

موعد مباراة فولهام ومانشستر يونايتد

من المقرر أن تنطلق مباراة فولهام ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الثانية ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

غيابات فريقي مانسشتر يوانيتد وفولهام في لقاء اليوم

أكد الهولندي إيريك تين هاج أن لاعب الفريق كاسيميرو تعرض لإصابة خلال الشوط الأول من لقاء نيوكاسل، مما اضطره إلى استبداله بين الشوطين بعد أن كان قائدًا للفريق، مما يعني غيابه عن الفريق أمام فولهام.

كما يستمر غياب أماد وتايرل مالاسيا وليساندرو مارتينيز ولوك شاو، بينما عاد كوبي ماينو وآرون وان-بيساكا إلى اللعب.

وعلى جانب أصحاب الأرض، يستمر غياب عيسى ديوب وتوسين أدارابيويو، بينما هناك احتمال لعودة كيني تيتي وأداما تراوري.