مانشستر سيتي يلاقي بورنموث الليلة.. الموعد والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي لمهمة سهلة نسبيًا عندما يلتقي مع نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي والتي سيحتضنها ملعب الاتحاد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، حيث يقوم بالتعليق عليها المعلق الرياضي علي محمد علي.

موقف مانشستر سيتي و بورنموث

يقع فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة بالتساوي مع آرسنال صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، وخلف توتنهام المتصدر برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين.

أما بورنموث فيتواجد في المركز السابع عشر من ترتيب بريميرليج، برصيد 6 نقاط فقط، ويمني النفس في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التقدم في مراكز المسابقة.