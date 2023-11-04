ليفاندوفسكي وفيليكس يقودان تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسييداد في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مواجهة صعبة أمام نظيره فريق ريال سوسييداد مساء اليوم السبت على ملعب انويتا في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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يواجه برشلونة نظيره فريق ريال سوسييداد في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل برشلونة المتوقع

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينجو مارتينيز - بالدي.

في خط الوسط: جوندوجان - جافي - بيدري.

في خط الهجوم: فيران توريس - ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.