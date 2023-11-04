شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 10 لاعبين عن الأهلى أمام المقاولون أبرزهم الشناوى ومعلول والشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة دوري Nile في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

واستبعد مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى 10 لاعبين من مواجهة المقاولون العرب، وهم "محمد الشناوى وعلى معلول وحسين الشحات وأكرم توفيق ومروان عطية للراحة، وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمود متولى ورضا سليم للإصابة ومحمود كهربا للإيقاف".

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد - كريم الدبيس - ياسر إبراهيم .

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - كريستو - طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو- كريم نيدفيد .

خط الهجوم : أنتوني موديست - صلاح محسن.

وحقق الأهلى فوزاً على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور له بالدوري، فيما خسر المقاولون العرب من الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور له بالمسابقة.

وحصد الأهلي انتصارين في مباراتين بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي، بينما تأجلت له 3 مواجهات أمام الجونة وبلدية المحلة وسيراميكا، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر تحقيق الفوز على حساب المقاولون العرب، ومصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.