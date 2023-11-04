شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات اليوم الثانى لكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجارى، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وبدأت منافسات المنتخب المصري فى التاسعة وعشر دقائق صباحًا، ويشارك الثنائي إيناس الجبالي ونادية حسن في وزن 41 كجم، بينما تشارك اللاعبة أميمة عمر في وزن 50 كجم، ويشارك الثنائي ريحاب رضوان وحسناء إبراهيم في وزن 55 كجم.

وفي الحادية عشرة إلا الربع صباحًا، يشارك الثنائي عمرو فاروق ومنصور صبحي في منافسات وزن+107 كجم، كما يشارك الثنائي أحمد سمير ومروان مصطفى في وزن 107 كجم.

وتستكمل منافسات اليوم الثاني، بمشاركة الثنائي ممدوح قذافي وهادي صموئيل في تمام الساعة الواحدة والنصف إلا خمس دقائق ظهرًا، في منافسات وزن 49 كجم.

كما يلعب الثنائى محمود صبري وإبراهيم القرش في منافسات وزن 72 كجم، في تمام الساعة الواحدة والنصف إلا خمس دقائق.

وبينما تشارك اللاعبة فاطمة محروس في منافسات البطولة وزن 61 كجم في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا.

ويختتم المنتخب بمشاركة الثنائي راندا تاج ورانيا المرشدي في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا في وزن 86 كجم، وتلعب اللاعبة نادية علي في التوقيت ذاته في منافسات وزن+86 كجم.

وقد حقق المنتخب المصري 11 ميدالية متنوعة في اليوم الأول من البطولة بواقع خمس ميداليات ذهبية، وخمس ميداليات فضية، وميدالية برونزية.

ويشارك في منافسات البطولة 70 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوي، غينيا، كينيا، مصر“.

وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين من أجل التأهل إلى باريس 2024.