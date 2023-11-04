شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لثنائى الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثنائى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التونسى سيف الدين الجزيرى وعمر جابر لفحص طبى من أجل تحديد البرنامج التأهيلى الذى سيخضعان له قبل مواجهة بيراميدز المقبلة.

وتعرض سيف الجزيرى وعمر جابر للإصابة فى مواجهة زد، التى جمعتهما مساء أمس الجمعة، باستاد القاهرة الدولي فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، وأنتهت بفوز زد بهدفين مقابل هدف.

وجاءت إصابة سيف الجزيرى بشد فى العضلة الخلفية، فيما جاءت إصابة عمر جابر بشد فى العضلة الضامة.

ومن المنتظر أن يحدد الفحص الطبى الذى سيجريه الدكتور محمد أسامة للاعبان، البرنامج التأهيلى الذان سيخضعان له فى الفترة الحالية، على أمال تجهيزهما لمواجهة بيراميدز.

وينتظر الزمالك مواجهة نارية عندما يلتقى مع بيراميدز فى نصف نهائي بطولة كأس مصر 2022-2023، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 8 من الشهر الجارى، على استاد القاهرة الدولى.