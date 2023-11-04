شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على المقاولون العرب قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة دوري Nile فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

تساوى القيمة التسويقية لفريق الأهلى 30.50 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمقاولون العرب 5.98 مليون يورو.

وحصد الأهلي انتصارين في مباراتين بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي، بينما تأجلت له 3 مواجهات أمام الجونة وبلدية المحلة وسيراميكا، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر تحقيق الفوز على حساب المقاولون العرب، ومصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

ويفتقد الأهلي جهود مهاجمه محمود عبد المنعم (كهربا) للإيقاف والمغربي رضا سليم وعمرو السولية للإصابة ومحمد الشناوى وعلى معلول وحسين الشحات وأكرم توفيق للراحة، بينما يعول الفارس الأحمر على قدرات بعض لاعبيه خاصة إمام عاشور وبيرسي تاو .



