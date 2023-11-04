شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعداداً لخوض بطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، اليوم السبت، معسكره التدريبى المغلق الأول بالإسكندرية استعداداً لخوض بطولة كأس العالم التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل، ويستمر المعسكر إلى 11 نوفمبر الجارى.

واختار المدير الفنى قائمة اللاعبين وتضم كلا من: محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى عبدة، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، اسلام أحمد، مصطفى على، حسان محمد، هيثم عاطف "كوستا"، عبدالرحمن الشافعى، محمد عبدالنبى، الحسينى طة، اسماعيل بهجت، أحمد سليمان إيشا، كريم شحاته، محمود عماد، محمود شعبان خالد، عبدالقادر توفيق عبدالقادر، محمد السيد أبوالمعاطى،محمد أشرف "صنارة" وكريم محمد عبدالرحيم.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً خاصة وأن المعسكر هو بداية الإستعداد الفعلى لخوض المونديال العالمى.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل طبيبا، عباس حسانين المدلك واسلام شاكر مسئول المهمات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة.

وسيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا، الإمارات وأمريكا.

وتأهل منتخب مصر لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التى أقيمت في موزمبيق العام الماضى.