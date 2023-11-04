اخبار الرياضه

لقاءات قوية فى خامس جولات دورى عمومى سيدات اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى خامس جولات دورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة بدورى عمومى سيدات اليد  للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعة أ ، وتشهد الجولة الخامسة لقاءات بين كل من، الأهلى مع الشمس والطيران مع البنك الأهلى وسبورتنج مع الزمالك وسموحة مع 6 أكتوبر.

 

وشهدت منافسات الجولة الرابعة للمجموعة أ فوز كل من الأهلى على الطيران بنتيجة 34/19 والزمالك على سموحة 27/26 و الشمس على البنك الأهلى 27 / 21 و سبورتنج على 6 أكتوبر 29 / 25 ضمن المجموعة الأولى.

 

فيما تقام الجولة السادسة الجمعة المقبلة ، بلقاءات بين كلا من ، الشمس مع سموحة و الطيران مع سبورتنج و الأهلى مع 6 أكتوبر والبنك الأهلى مع الزمالك.

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements