شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى خامس جولات دورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة بدورى عمومى سيدات اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعة أ ، وتشهد الجولة الخامسة لقاءات بين كل من، الأهلى مع الشمس والطيران مع البنك الأهلى وسبورتنج مع الزمالك وسموحة مع 6 أكتوبر.

وشهدت منافسات الجولة الرابعة للمجموعة أ فوز كل من الأهلى على الطيران بنتيجة 34/19 والزمالك على سموحة 27/26 و الشمس على البنك الأهلى 27 / 21 و سبورتنج على 6 أكتوبر 29 / 25 ضمن المجموعة الأولى.

فيما تقام الجولة السادسة الجمعة المقبلة ، بلقاءات بين كلا من ، الشمس مع سموحة و الطيران مع سبورتنج و الأهلى مع 6 أكتوبر والبنك الأهلى مع الزمالك.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.