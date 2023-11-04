شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاولون.. عبد القادر وتاو وصلاح محسن بالهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب مكوناً من:

فى حراسة المرمى: مصطفي شوبير. خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس. خط الوسط: أليو ديانج - كوكا - إمام عاشور - بيرسي تاو - أحمد عبدالقادر. خط الهجوم: صلاح محسن

ويحتل الأهلى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض مباراتين حقق الفوز فيهما وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه هدفاً وحيداً، ومازالت لديه 3 مباريات مؤجلة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد نقطتين بعدما لعب ذئاب الجبل 5 لقاءات تعادل مرتين وخسر ثلاث مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعدما ودع منافسات دوري السوبر الأفريقى أمام صن داونز من الدور نصف النهائي بمجموع المباراتين 1/0، لذا يبحث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى عن استعادة الانتصارات مجدداً لفريقه لمصالحة الجماهير.

وحقق الأهلى فوزاً على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور له بالدوري، فيما خسر المقاولون العرب من الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور له بالمسابقة.