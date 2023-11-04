الأهلي أمام المقاولون ومواجهات قوية في الدوري الإنجليزي.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 4 - 11 - 2023، عدد من المباريات الهامة والقوية في الدوري المصري والسعودي، بجانب صدامات عنيفة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويعود الأهلي لمنافسات الدوري المصري الممتاز، بمواجهة المقاولون العرب في إطار الأسبوع السادس من عمر البطولة المحلية؛ وذلك بعد أن ودع بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وتقام اليوم مواجهة بين فولهام ومانشستر يونايتد في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي، ويواجه مانشستر سيتي بورنموث، ويلتقي نيوكاسل مع آرسنال.

كما يحل برشلونة ضيفًا على ريال سوسييداد بملعب "انويتا"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

الجونة ضد الداخلية، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

بلدية المحلة ضد فاركو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

المقاولون العرب ضد الأهلي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

الدوري السعودي

أبها ضد الأخدود، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

الاتفاق ضد الرائد، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

النصر ضد الخليج، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

الدوري الإنجليزي الممتاز

فولهام ضد مانشستر يونايتد، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

شيفيلد يونايتد ضد ولفرهامبتون، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

مانشستر سيتي ضد بورنموث، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

برينتفورد ضد وست هام يونايتد، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

بيرنلي ضد كريسال بالاس، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

إيفرتون ضد برايتون، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

نيوكاسل ضد آرسنال، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

أوساسونا ضد جيرونا، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال بيتيس ضد ريال مايوركا، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

سيلتا فيجو ضد إشبيلية، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال سوسيداد ضد برشلونة، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا ضد نابولي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أتالانتا ضد إنتر ميلان، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ميلان ضد أودينيزي، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الفرنسي

لوريان ضد لينس، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

أولمبيك مارسيليا ضد ليل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

الدوري الألماني

يونيون برلين ضد آينتراخت فرانكفورت، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

فرايبورج ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

ماينز ضد لايبزج، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

كولن ضد أوجسبورج، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

هوفنهايم ضد باير ليفركوزن، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.