شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جرمان يستعيد صدارة الدوري الفرنسي مؤقتاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)

ارتقى باريس سان جرمان إلى صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتاً، بفوزه الكبير على ضيفه مونبلييه بثلاثية نظيفة، في افتتاح منافسات المرحلة الحادية عشرة الجمعة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية فريق العاصمة الكوري الجنوبي لي كانغ-إن (10)، وارن زائير إيمري (58)، والبرتغالي فيتينيا (66).

ورفع النادي الباريسي رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة مؤقتاً، بينما تلقى مونبلييه خسارته الرابعة، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً أيضاً.

وبدأ سان جرمان اللقاء بهجوم ضاغط أسفر عن هدف مبكر، حيث اخترق المغربي أشرف حكيمي منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية فوّتها كيليان مبابي لتصل إلى لي الذي سدد بالشباك في المقصّ الأيمن (10).

تواصل التفوّق لسان جرمان في الشوط الثاني، عندما بدأ حكيمي هجمة منظمة، انتهت بتبادل رائع للكرة بين عثمان ديمبيليه وزائير إيمري، الذي سدد بقوة في الشباك (58).

وواصل حكيمي تألقه في كرة عرضية، قابلها البديل فيتينيا بتسديدة مباشرة في الشباك محرزاً ثالث الأهداف (66).