شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء العراقي يغادر إلى السعودية لمواجهة النجمة اللبناني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

غادر فريق الزوراء الأول لكرة القدم العراقي، فجر السبت، العاصمة العراقية بغداد، متوجهاً إلى السعودية لخوض مباراته الرابعة ضمن دوري المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي أمام فريق النجمة اللبناني الاثنين.

وكان فريق الزوراء قد فاز في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين على ملعب «البصرة الدولي» في الشهر الماضي 4 -1.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي الزوراء في بيان، أن «فريق الزوراء أجرى مرانه الأخير في العاصمة بغداد قبل التوجه إلى السعودية لمواجهة النجمة اللبناني يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي».

وأوضح البيان، أن «الزوراء سيغيب عن صفوفه اللاعبان أحمد عبد حسين بسبب الإصابة وحسام كاظم نتيجة الحرمان، بعد أن حصل على إنذارين في المباريات السابقة».

وقد أكد المصري حسام البدري، المدير الفني لفريق الزوراء، أن «فريقه بات مستعداً لمواجهة النجمة اللبناني، وأننا نسعى إلى تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة حتى نبقى في المنافسة على صدارة المجموعة».

ورأى، أن «الزوراء تطور مستواه كثيراً خلال المباريات الأخيرة، وهذا التطور سيظهر بصورة جلية أمام الجميع في المباريات المقبلة بعد أن وصل الانسجام بين اللاعبين إلى نسبة جيدة».

يذكر أن فريق الزوراء يحتل الآن المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، حيث يتصدر المجموعة فريق الرفاع البحريني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل العربي الكويتي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يقبع النجمة اللبناني بالمركز الرابع والأخير.