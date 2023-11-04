شكرا لقرائتكم خبر عن الخاطفون نقضوا وعدهم بإطلاق سراح والد نجم ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قال رئيس كولومبيا جوستافو بيترو: إن خاطفي والد نجم ليفربول الكولومبي لويس دياز نقضوا التعهد بإطلاق سراحه، وأن «الوضع بات خطراً للغاية».

وجاءت تصريحات الرئيس بعد الكشف عن هوية الجهة المسؤولة عن خطف لويس مانويل دياز؛ وهي المنظمة اليسارية ELN المصنفة في قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتقود وحدة «جبهة الحرب الشمالية» سيدة تعرف باسم «باتريشيا».

المنظمة في مفاوضات سلام مع الحكومة بعد إيقاف إطلاق النار، وتعهدت بإطلاق سراح والد دياز صاحب الـ58 عاماً بعد الكشف عن تورطها، لكن الرئيس بيترو قال على هامش زيارة للولايات المتحدة: «قيادة ELN مسؤولة عن حياة مانويل دياز، لقد ارتكبت فعلاً ما يعكر عملية السلام ويتوجب عليَّ الرفض بشدة ليس لسلوك المنظمة في خطفه فحسب؛ بل لعدم قدرتها على تحريره على الرغم من وعدها بتحريره بأسرع وقت ممكن. الساعات تمر ووضع السيد دياز أصبح خطراً».

وقال الرئيس: إنه تحدث للاعب ليفربول يوم الخميس، لتأكيد الجهود الحثيثة للعثور على والده فيما شوهد اللاعب يستأنف التدريبات مع الفريق.