انطلاق البطولة الإفريقية والعربية للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت فعاليات البطولة الإفريقية والعربية للسباحة بالزعانف والمقامة خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ.

سباحة الزعانف

وتشهد البطولة مشاركة 7 دول هي: الجزائر ، وليبيا، وتونس، والكويت، والامارات، والاردن،بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وتقام البطولة تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتنظيم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي.

وتشارك مصر في منافسات البطولة بأكبر ببعثة مكونة من 37 لاعبًا.

وتضم منافسات البطولة 21 سباق للرجال والسيدات في منافسات الفردي والتتابع والتتابع المختلط وهم: 100 م زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 100 م زعانف مونو (رجال وسيدات)، 1 كم زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 200 متر زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 200 متر مونو (رجال وسيدات)، 3 كم زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 3 كم مونو (رجال وسيدات)، 400 متر زعانف مزدوجة (رجال وسيدات)، 400 متر مونو (رجال وسيدات)، 4*1 كم زعانف مختلطة (تتابع مختلط)، 4*100 متر زعانف مونو (تتابع مختلط)، 4*50 متر زعانف مزدوجة (تتابع مختلط)، 50 متر تحت الماء (رجال وسيدات)، 50 م زعانف مزدوجة (رجال وسيدات).

وأقيم على هامش البطولة فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للغوص والانقاذ بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام برئاسة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ، وبحضور الأستاذ ايمن جبر امين عام الاتحاد العربي، والأستاذ يسري عبد الفتاح امين عام مساعد الاتحاد العربي

بالإضافة إلى مندوبي الدول العربية أعضاء الجمعية العمومية وهي:

الاردن - الإمارات - الكويت - السعودية - الجزائر - ليبيا - المغرب.