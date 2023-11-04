آرسنال ونيوكاسل في صدام كروي مشتعل الليلة.. الموعد والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي مشتعل يجمع بين فريقي آرسنال ونظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب "سانت جيمس بارك".

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة نيوكاسل و أرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة نيوكاسل ضد أرسنال على قناة beIN Sports HD 1.

ترتيب آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يدخل فريق آرسنال لقاء نيوكاسل في مسابقة الدوري الإنجليزي، وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة خلف المتصدر توتنهام صاحب الـ26 نقطة، وذلك عقب مرور 10 جولات.

بينما يمتلك فريق نيوكاسل 17 نقطة، يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.