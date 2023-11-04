عمرو صلاح: التعاقد مع شركة ملابس عالمية لرعاية منتخب اليد في كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد إتمام التعاقد مع شركة ملابس عالمية، لرعاية المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية للرجال، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل.

وتواجد عمرو صلاح في مقر الشركة في ألمانيا أمس الجمعة، والتقى أرني فروندت المدير التنفيذي للشركة، وأتم معه التعاقد لرعاية المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا.

وأكد عمرو صلاح أن التعاقد مع شركة الملابس العالمية لرعاية المنتخب في بطولة إفريقيا يعد نجاحا كبيرا، حيث سيحصل الاتحاد المصري لكرة اليد بموجب هذا التعاقد على امتيازات كبيرة، إضافة إلى ملابس المنتخب في البطولة.

وأضاف صلاح أن وفد الاتحاد المصري لكرة اليد سيزور مقر الشركة اليوم السبت لاختيار الزي الرسمي للمنتخب الوطني الذي سيرتديه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وقال صلاح" :اتفقنا على أن يكون زي المنتخب من أحدث إصدار 2024، على أن يتسلم الاتحاد زي المنتخب الوطني قبل انطلاق كأس الامم الأفريقية في يناير المقبل".

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية للرجال خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل، في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

يسعى منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي، بعدما توج باللقب في آخر نسختين في 2020 و2022، ويتأهل بطل إفريقيا 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.