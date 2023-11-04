اليوم .. ثلاث مواجهات نارية في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - تجرى اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري ثلاث لقاءات نارية في الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-2024.

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ويحل الفريق الكروي بنادي نابولي ضيفًا على نظيره فريق ساليرنيتانا في المباراة التي ستجمع بينهما عصر السبتعلى ملعب "أريكى" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي والمقرر لها في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ستكون المواجهة الثانية بين فريقي أتلانتا وإنتر ميلان على ملعب جيويس في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأخيرًا يلتقي فريق ميلان بنظيره أودينيزى، على أرضية ملعب سان سيرو معقل الروسونيري في تمام العاشرة إلا الربع مساءًا بتوقيت القاهرة.

يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة ، يليه فريق يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 23 نقطة ، فيما يأتي ميلان في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.