هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة بورنموث الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي والتي سيحتضنها ملعب الاتحاد.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة بورنموث

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: جفارديول، جون ستونز، روبن دياز، كايل والكر.

الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا.

أمامهم: دوكو ، جوليان ألفاريز، فيل فودين.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، حيث يقوم بالتعليق عليها المعلق الرياضي علي محمد علي.

موقف مانشستر سيتي و بورنموث

يقع فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة بالتساوي مع آرسنال صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، وخلف توتنهام المتصدر برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين.

أما بورنموث فيتواجد في المركز السابع عشر من ترتيب بريميرليج، برصيد 6 نقاط فقط، ويمني النفس في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التقدم في مراكز المسابقة.