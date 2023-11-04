ثنائي الدوري المصري داخل الاهلي في الشتاء بفرمان كولر

كشف الإعلامي سيف زاهر عن طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي التعاقد مع أحد لاعبي الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويطمح مسئولو النادي الاهلي إلى تنفيذ كافة مطالب المدرب السويسري مارسيل كولر في الفترة الحالية من أجل مواصلة حصد الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وقال سيف زاهر في تصريحات متلفزة أن هناك جلسة قد تمت بين مارسيل كولر، ولجنة الكرة داخل القلعة الحمراء استمرت لمدة 90 دقيقة، عقب الخروج من الدوري الأفريقي.

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وأشار إلى أن الجلسة شهدت مناقشة أسباب الخروج من دوري السوبر الأفريقي فضلًا عن تلبية جميع مطالب كولر من جانب مجلس الإدارة في بداية الموس,

وافاد أن كولر طلب بالتحديد التوقيع مع الثنائي عمر كمال عبد الواحد، من نادي فيوتشر، ومحمد حمدي من نادي إنبي، في شهر يناير المقبل.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نادي المقاولون العرب في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب” عثمان أحمد عثمان”.