حقيقة تجميد أحمد فتوح في الزمالك بعد غيابه عن مواجهة زد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن حقيقة تجميد أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد غيابه عن مواجهة زد في بطولة الدوري المصري.

وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات متلفزة” فتوح لو مجددش مع الزمالك في الفترة الحالية سيتم تجميده، واللاعب أنهى مفاوضات مع زد”.

وقرر الزمالك استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري من قائمة الفارس الأبيض المشاركة في لقاء زد التي انطلقت أحداثها على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ6 من بطولة الدوري.

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ووقع مسئولو الزمالك عقوبات مالية قوية ضد الثلاثي بالتنسيق مع الجهاز الفني بعد خروجهم من المعسكر دون الحصول على إذن سابق.

وخسر الزمالك أمس الجمعة على نظيره زد في الجولة الـ6 من بطولة الدوري المصري بهدفين مقابل هدف.