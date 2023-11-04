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مصر تصدم محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية.. مركز مفاجأة

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محمد صلاح - ليفربول

محمد صلاح -

كشفت مجلة ” فرانس فوتبول” الفرنسية عن تفاصيل الأصوات التي منحت جميع البلدان للاعبين المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية 2023 بمشاركة محمد صلاح.

واحتل محمد صلاح في مفاجأة صادمة للفرعون المصري المرتبة الثالثة من خلال الصحفية الممثلة لمصر وصحيفة الأهرام ويكلي، إيناس مظهر.

وجاءت اختيارات إيناس مظهر كالتالي ليونيل ، إيرلينج هالاند، محمد صلاح، كيليان مبابي وأخيرًا كيفن دي بروين.

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وإليكم البلدان التي منحت صوتها إلى محمد صلاح خلال تصويت الكرة الذهبية 2023:

فلسطين: المركز الخامس

العراق: المركز الخامس

الأردن: المركز الثالث

زامبيا: المركز الخامس

قطر: المركز الرابع

باراجواي: المركز الخامس

مصر: المركز الثالث (الصحفية إيناس مظهر)

البحرين: المركز الخامس

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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