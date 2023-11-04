أنباء سارة لـ الهلال السعودي بسبب نيمار

كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات بخصوص إصابة الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا مهاجم نادي الهلال السعودي عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي.

وخضع نيمار لعملية الرباط الصليبي يوم الخميس الماضي في مستشفى ماتردي بالبرازيل، تحت إشرف طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار إلى جانب خوان دوكي، مدير الإدارة الطبية في الهلال.

وأكد طبيب المنتخب البرازيلي توليو كامبوس في تصريحات صحفية أنه يمكن النظر بتفاؤل حول مستقبل نيمار نجم نادي الهلال عقب إجراءه عملية جراحية ناجحة في الركبة.

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وأضاف كامبوس في تصريحات صحفية” هو رياضي رفيع المستوى، يجب أن تكون فترة العودة في غضون تسعة أشهر، يمكن النظر إلى مستقبل اللاعب بعد الإصابة بتفاؤل، رغم أن نيمار يبلغ من العمر 31 عامًا”.

ومن جانبه شدد سيرجيو فريري جونيور، الطبيب الرسمي لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم على أن نيمار يملك عضلات قوية ستساعده على التعافي بصورة جيدة خلال المرحلة المقبلة.