ميسي يوضح موقفه من العودة إلى برشلونة في الشتاء

حسم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي الجدل المثار حول إمكانية عودته لصفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأثارت تقارير صحفية في الساعات الماضية الجدل حول اقتراب ميسي من العودة مجددًا إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي القادم.

وقال ميسي في تصريحات عبر مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية:” فكرة في العودة إلى برشلونة خلال الفترة الماضية والاعتزال بقميصه كما أردت دائمًا، لكن ذلك لم يكن ممكنًا”.

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وأضاف” الظروف مشابهة وهي التي جعلتني أرحل إلى باريس سان جيرمان في عام 2021″.

وعن إمكانية انضمامه كمعارًا،أجاب ميسي:” لا يوجد فرصة لذلك”.

وعن أداء برشلونة،أوضح ميسي” مستوى اللاعبين الشباب مميز للغاية، برشلونة يمتلك فريقا جميلا ولديهم فرصة لتحقيق الكثير من الأشياء العظيمة”.