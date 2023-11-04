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ريال مدريد يحدد بديل صفقة مبابي

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كيليان مبابي - منتخب فرنسا

كيليان مبابي - منتخب فرنسا

حدد نادي الإسباني، بديل صفقة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى ريال مدريد الإسباني، إلى التعاقد مع كيليان مبابي، منذ فترة طويلة إلا أنه يجد صعوبة في إتمام هذه العملية.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي ريال مدريد، تريد التعاقد مع جمال موسيالا، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، في حال فشل في إتمام التعاقد مع كيليان مبابي في الصيف المقبل.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن الدولي الألماني الشاب جمال موسيالا، قرر تعليق مناقشات تجديد عقده مع بايرن ميونخ في الوقت الحالي.

ويشير هذا التطور إلى اقتراب رحيله عن بايرن ميونخ، في ظل اهتمام ناديي ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد معه.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الممتاز، غدًا الأحد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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