ريال مدريد يحدد بديل صفقة مبابي

حدد نادي ريال مدريد الإسباني، بديل صفقة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى ريال مدريد الإسباني، إلى التعاقد مع كيليان مبابي، منذ فترة طويلة إلا أنه يجد صعوبة في إتمام هذه العملية.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي ريال مدريد، تريد التعاقد مع جمال موسيالا، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، في حال فشل في إتمام التعاقد مع كيليان مبابي في الصيف المقبل.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن الدولي الألماني الشاب جمال موسيالا، قرر تعليق مناقشات تجديد عقده مع بايرن ميونخ في الوقت الحالي.

ويشير هذا التطور إلى اقتراب رحيله عن بايرن ميونخ، في ظل اهتمام ناديي ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد معه.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، غدًا الأحد.