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قرار من أوسوريو بعد خسارة الزمالك من زد

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محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت عقب خوض مباراة زد في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأحد المقبل على ملعب الترسانة استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم 8 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وكان نادي الزمالك خسر أمس من زد بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من بطولة الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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