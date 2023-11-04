شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تنتظر تقرير عبد الواحد لتحديد عقوبة فتوح والزنارى وصبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر إدارة نادى الزمالك التقرير الذى سيعده عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول، عن واقعة مغادرة ثلاثى الفريق "أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى" معسكر مباراة زد إف سي، دون الحصول على إذن من الجهاز الفنى.

وفور إعداد عبد الواحد السيد التقرير الخاص بالواقعة سيقوم بتسليمه لإدارة القلعة البيضاء حتى تحدد العقوبة التى ستوقع على اللاعبين الثلاثة، نظرًا لاختراق قواعد الفريق.

وكان الجهاز الفنى قرر استبعاد اللاعبين الثلاثة من مواجهة زد، التى أقيمت أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وأنتهت بفوز زد بنتيجة 2 / 1.

وعلق أوسوريو على الواقعة قائلاً: "موقف صعب للنادي وقبل اللقاء بيوم الثلاثي خرق نظام النادي، وهم لاعبين أصحاب جودة عالية، وتم استبعادهم لخرق نظام النادي، وأنا المسؤول عن القرار وأرى أنه الأنسب للفريق".

وينتظر الزمالك مواجهة نارية عندما يلتقى مع بيراميدز فى نصف نهائي بطولة كأس مصر 2022-2023، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 8 من الشهر الجارى، على استاد القاهرة الدولى.