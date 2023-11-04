شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام القندوسي مع الأهلي قبل الانفجار الكروي فى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الجزائري أحمد القندوسي، لاعب الأهلي المُعار لنادي سيراميكا، بمستوى جيد للغاية مع فريقه الجديد بشكل جعل البعض يُطالب بعودته للقلعة الحمراء فى يناير المقبل.

وانتقل القندوسي للأهلي فى يناير الماضي قادماً من نادي وفاق سطيف الجزائري بعقد مدته 4 مواسم ونصف الموسم، قبل أن يقرر الأهلي إعارته إلى سيراميكا بنهاية الموسم الماضي بعقد مدته موسم.

وساهم القندوسي برفقة زملائه فى قيادة سيراميكا لتحقيق انتصارات جيدة هذا الموسم، كان آخرها الفوز على بيراميدز أمس، الجمعة، بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري ( دوري nile).

القندوسي لعب مع الأهلي 21 مباراة بمجموع دقائق بلغ 1075 دقيقة، سجل هدفين فقط بقميص المارد الأحمر فى بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، ولم يسجل أى أهداف مع الأحمر في الدوري الممتاز وصنع 3 أهداف. وتوّج اللاعب الجزائري مع الأهلي بأربعة بطولات هي الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري

أما مع سيراميكا فقدم اللاعب الجزائري عروضاً جيدة منذ انطلاق الموسم حتى الآن، فقد شارك فى 5 مباريات ببطولة الدوري المصري (دوري nile) وسجل 4 أهداف ولم يصنع أى أهداف، وفاز بجائزة رجل اللقاء مرتين.