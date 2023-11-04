شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دوري Nile قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت 3 مواجهات قوية على صعيد الأسبوع السادس بالدورى، حيث يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب دورى Nile حتى الأن برصيد 13 نقطة ، يليه فيوتشر فى المرتبة الثانية برصيد 12 مقطة، ثم زد ثالثا بنفس الرصيد لفارق الأهداف.

وفيما يلى جدول ترتيب الدورى قبل مواجهات اليوم كالتالى:



ترتيب الدورى

يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة دوري Nile في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

فيما يستضيف نادي الجونة نظيره الداخلية باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، فى الرابعة عصر اليوم، السبت، فى مباراة قوية ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري (دوري nile )، ويبحث الفريقان عن الثلاث نقاط، فالجونة يتطلع لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات، وكان آخرها الفوز على فاركو في الجولة الخامسة من دوري nile بهدف نظيف، فيما يسعى الداخلية لتحقيق الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي سلبياً.

بينما يستضيف بلدية المحلة فى السابعة مساء اليوم، السبت، نظيره فاركو بملعب غزل المحلة في واحدة من المباريات القوية ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري (دوري nile )