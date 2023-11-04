موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى نهائى أفريقيا للهوكى لحسم التأهل للأولمبياد

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب الهوكى مواجهة قوية أمام جنوب أفريقيا، صاحب الأرض والجمهور، غدا الأحد، فى نهائى بطولة أمم أفريقيا المقامة بجنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد باريس.

تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى السابعة إلا الربع مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر للهوكى إلى النهائى بالفوزعلى نظيره الأوغندي بنتيجة 9/1 فى نصف نهائى البطولة الأفريقية ،بعدما حقق الفوز على زامبيا بنتيجة 4/1 ، فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية، كما فاز على غانا بنتيجة 1/ 0 فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية بعد الفوز على كينيا بنتيجة 2 /0 فى أولى مواجهاته بالبطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر فى البطولة كلا من اللاعبين، أحمد جمال وأحمد عبد الحكيم وأحمد محمد وأشرف سعيد ومحمد جمال وحسام الدين رجب وحسام محمود وسعيد أحمد وعمرو سيد وكريم عاطف ومحمد أحمد على ومحمد نصر ومحمود حسين ومحمود ممدوح ومصطفى رجب ومصطفى طارق ومصطفى منصور.

ويرأس بعثة المنتخب رامى محمد بدر عضو مجلس الإدارة ويقود المنتخب فنيا طاهر نذير ومعه أنيس محمد مدرب عام وأحمد عز مدير الفريق.