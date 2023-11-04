شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة المقاولون العرب الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري المصري

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 69 مباراة، فاز فى 47 لقاءً، وتعادل فى 15 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 126 هدفاً وتلقت شباكه 40، وخرج بشباك نظيفة فى 43 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

وأعلن الأهلى تعاقده مع كولر فى 9 سبتمبر 2022، ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريز الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات.

وحقق كولر في أولى مواسمه مع الأهلي 5 بطولات هي بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري.

ونجح الأهلى في تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.