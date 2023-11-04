شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتأكد من سلامة تريزيجيه وجاهزيته لمباراتى جيبوتى وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى روي فيتوريا، من سلامة اللاعب محمود حسن تريزيجيه، بعد تعرضه لإصابة مع فريقه طرابزون سبور التركي مؤخراً، حيث بات اللاعب جاهزاً للمعسكر المقبل والمشاركة في مباراتى جيبوتى وسيراليون.

وكان تريزيجيه ضمن التشكيل الأساسي لفريق طرابزون سبور في مباراة فاتح قرة جمرك في الدوري التركي إلا أنه تم استبداله قبل انطلاق المواجهة بسبب الإصابة.

ويخوض منتخب مصر مباراتى جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاى فى الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر قد أعلن مؤخرًا عن قائمة اللاعبين المحترفين الذين تقرر استدعائهم لمعسكر منتخب مصر المقبل، وضمت القائمة المختارة 9 لاعبين تصدرهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، كما ضمت القائمة كل من محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى، ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسى، وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألمانى، وأحمد حسن كوكا لاعب بنديك سبور التركى، وطارق حامد لاعب ضمك السعودى، وحمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى، ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي.