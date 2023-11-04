شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكلف سليمان والسيد بالبحث عن مدير فنى جديد تحسبًا لرحيل أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عضوى المجلس أحمد سليمان وحسين السيد بالبحث عن مدير فنى أجنبى كفء، يستطيع تولى مهمة قيادة الفارس الأبيض فى المرحلة المقبلة، تحسبًا لرحيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

وبدأ أحمد سليمان وحسين السيد مهمة البحث عن مدير فنى جديد، لاسيما أن سليمان توجه إلى إيطاليا دون إعلان سبب السفر، ومن المنتظر أن يحسم الأمر بشكل رسمى خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا بعد مواجهة بيراميدز.

وتقدم كارلوس أوسوريو بالاعتذار لجماهير الأبيض بعد الخسارة من فريق زد بنتيجة 2 / 1 خاصة أنه ليس من الطبيعي أن يخسر الزمالك مباراتين متتاليتين، مشددًا على أنه لا يعلم مستقبله مع الفريق، وأنه يعطي 100% من مجهوده مع الفريق في الفترة الحالية.

وأكد المدير الفني أنه لن يغير طريقة اللعب وشدد على أنه يلعب للهجوم، موضحا أنه لم يتعاقد مع أي لاعب جديد خلال 7 أشهر قضاها مع الفريق بالرغم من طلبه ضم مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى ومهاجم صريح.

وينتظر الزمالك مواجهة نارية عندما يلتقى مع بيراميدز فى نصف نهائي بطولة كأس مصر 2022-2023، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 8 من الشهر الجارى، على استاد القاهرة الدولى.