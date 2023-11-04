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الوحدات الأردني يصل إلى البصرة لمواجهة الكهرباء

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
أعلن المكتب الإعلامي لنادي الكهرباء الرياضي العراقي،السبت، عن وصول وفد فريق الوحدات الأردني إلى محافظة البصرة العراقية وذلك لمواجهة فريق الكهرباء ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي والتي ستقام على ملعب «البصرة الدولي» يوم الثلاثاء.
وكان الوحدات الأردني فاز في ملعب «عمّان الدولي» على الكهرباء العراقي 3 -1 في مباراة الذهاب.
وسيحاول الكهرباء تعويض خسارته في المباراة القارية السابقة، حيث أثرت على مستوى فريق الكهرباء في دوري نجوم العراق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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