شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدات الأردني يصل إلى البصرة لمواجهة الكهرباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلن المكتب الإعلامي لنادي الكهرباء الرياضي العراقي،السبت، عن وصول وفد فريق الوحدات الأردني إلى محافظة البصرة العراقية وذلك لمواجهة فريق الكهرباء ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي والتي ستقام على ملعب «البصرة الدولي» يوم الثلاثاء.

وكان الوحدات الأردني فاز في ملعب «عمّان الدولي» على الكهرباء العراقي 3 -1 في مباراة الذهاب.

وسيحاول الكهرباء تعويض خسارته في المباراة القارية السابقة، حيث أثرت على مستوى فريق الكهرباء في دوري نجوم العراق.