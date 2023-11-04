شكرا لقرائتكم خبر عن من مرشح للكرة الذهبية إلى بائع مكانس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحول مرشح التسعينيات لجائزة الكرة الذهبية لمليونير من بيع المكانس الكهربائية بعد اعتزاله كرة القدم بسن الـ28 عام 1998.

هذا ما حصل مع لاعب الوسط السويدي توماس برولين الذي قاده حوار مع جوردان إيدلند مخترع المكنسة الكهربائية «Twinner» للإستثمار فيها حتى أصبح الآن يملك 50 بالمئة من الأسهم.

برولين(53 عاماً) كان واحداً من أفضل نجوم العالم وساعد السويد على احتلال المركز الثالث في المونديال وحل رابعاً مع أيقونة رومانيا جورج حاجي في قائمة الكرة الذهبية عام 1994 والتي ذهبت لمهاجم برشلونة البلغاري خريستو ستويشكوف.

وحاول برولين بعد اعتزاله التحول للاعب بوكر محترف وشارك في عدة بطولات لكنه تحول لبائع مكانس كهربائية مع مواطنه إيدلند ويؤكد:«لا أشعر بالندم على قراري».