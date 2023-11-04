شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يبحث عن نقاط الخليج في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياضة: عيسى الحكمي

يسعى النصر إلى إعادة الفارق مع غريمه الهلال المتصدر إلى 4 نقاط عندما يستضيف السبت على الأول بارك ضيفه الخليج في تمام العاشرة بتوقيت الإمارات ضمن الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين.

يمتلك«العالمي»25 نقطة قبل اللقاء ويبحث فريق المدرب البرتغالي لويس كاسترو عن النقطة رقم 28 في سباق المطاردة للهلال الذي ابتعد إلى 32 نقطة بعد فوزه الجمعة على الفتح 2-0.

والمباراة هامة للخليج الذي يحتل المركز 14 برصيد 10 نقاط ولا يوجد في رصيده سوى انتصارين من 11 مباراة.

تشكيلة النصر التي يقودها (الدون) كريستيانو رونالدو يغيب عنها الدولي السعودي سلطان الغنام والبرازيلي تاليسكا للإيقاف، في حين ينتظر أن يكون عبدالله الخيبري بديلاً عن الأول وعبدالرحمن غريب بديلاً عن الثاني لإكمال رباعية الهجوم النارية مع رونالدو وماني وأوتافيو.

وينتظر اعتماد الخليج الذي يقوده البرتغالي بيدرو إيمانويل على الهجمات المرتدة واستغلال العبقرية الفردية لمواطنه مارتينيز، علماً أن المباراة تحمل ذكريات التعادل دون أهداف في الموسم الماضي على نفس الملعب وهو دافع معنوي للضيوف.

ويستضيف أبها الخامس عشر بعشر نقاط الأخدود السادس عشر بسبع نقاط في سبيل تحسين المراكز، ويسعى الاتفاق السابع بعشرين نقطة لاستغلال وضع الرائد الأخير بخمس نقاط للحاق بالفتح الذي تجمد رصيده عند 23 نقطة وتجاوز الاتحاد الذي خسر من الشباب وبقي عند 21 نقطة.