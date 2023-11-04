شكرا لقرائتكم خبر عن الميناء يكمل مبارياته بالدوري العراقي بلاعبي الشباب والرديف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد أحمد خلف، رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الميناء الرياضي العراقي، أن فريق الميناء الأول لكرة القدم سيكمل مباريات دوري نجوم العراق لهذا الموسم بلاعبي شباب الفريق، وكذلك بلاعبي الرديف، لأنه لم يعد هناك أي حل مع الاتحاد الدولي «فيفا» بشأن العقوبات المفروضة على الفريق والتي تتمثل بعدم السماح له بتسجيل اللاعبين حتى نهاية الموسم الحالي.

ونقل المكتب الإعلامي للنادي عن خلف قوله: إنه «لا يوجد حل لوضع فريق الميناء الأول لكرة القدم من الناحية القانونية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأن عقوبته التي فرضها على الميناء المتمثلة بعدم تسجيله للاعبين حتى نهاية الموسم الحالي أصبحت سارية».

وأضاف: «سنجلس مع اللاعبين الجدد والمحترفين والطاقم التدريبي لفريق الميناء لإنهاء عقودهم بالتراضي».

وتابع: «كذلك سنقوم بترحيل جميع لاعبي شباب فريق الميناء، وكذلك لاعبي رديف الميناء من أجل تكملة مباريات دوري نجوم العراق بهم، وسيتم تعيين مدرب من أبناء البصرة لقيادة الفريق».

الجدير بالذكر أن فريق الميناء خاض مباراته أمام ضيفه فريق الشرطة بسبعة لاعبين فقط لعدم وجود لاعبين مسجلين فيه بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بحرمانه من تسجيل اللاعبين الجدد حتى نهاية الموسم الحالي نتيجة وجود شكوى ضد إدارة الميناء من قبل أحد اللاعبين المحترفين الذين مثلوا الفريق في الموسم الماضي عندما كان يلعب بدوري الدرجة الأولى، لعدم استلام حقوقه المالية، وبعد مرور 10 دقائق على بدء المباراة، تعرض أحد لاعبي الميناء للإصابة ولم يستطع إكمال المباراة، الأمر الذي جعل حكم المباراة يقوم بإنهائها.